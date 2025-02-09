BirGün yöneticilerine gözaltı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den flaş açıklama

Yayınlanma: 09.02.2025 - 00:56

Güncelleme: 09.02.2025 - 01:06

BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındı.

Gözaltı kararlarına ilişkin CHP lideri Özel'den tepki geldi.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Özel X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır.

Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün’de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir.

Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır."

İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır.



Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün’de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına… — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 8, 2025

NE OLMUŞTU?

Birgün, Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmişti. Şimşek, ziyareti sonrası Birgün'de çıkan haberi alıntılayarak sosyal medya paylaşımından şu açıklamayı yapmıştı:

"Birgün Gazetesi; hem beni hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i Terör Örgütlerine doğrudan hedef göstermiştir. Görevim gereği Terör Örgütlerine yönelik sürekli haberler yapmaktayım. Birgün Gazetesi, haberin içindeki PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine doğrudan hedef göstermiştir. Can güvenliğim risk altındadır. Şahsıma yapılacak bir terör saldırı olursa sorumlusu Bir Gün Gazetesi yöneticileridir…"