Tüm çalışanları ilgilendiriyor... AYM'den işe iade davaları için önemli karar!

Anayasa Mahkemesi (AYM); işe iade davalarında, işçinin asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı arabulucuya başvurması zorunluluğunu kaldırdı. Mahkeme, İş Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili düzenlemesinin iptali yönünde karar verdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

AYM; Resmi Gazete'de yayımlanan iptal kararında, bu maddeyi Anayasa'nın 13 ve 36. maddelerine aykırı buldu.

Çalışanın, işe iade için arabulucuya başvurmak istemesi durumunda; hem taşeron hem de asıl yükleniciyi bilmesi gerekiyordu.

Kararda; "Asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulması amacın, işe iade davasında taraf sıfatına ilişkin sorunların engellenmesi olduğuna" dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme; bu amaca karşın, ilgili düzenlemenin çalışanın mahkemeye erişim hakkını kısıtladığı sonucuna vardı.

NTV'nin aktardığına göre; iptal kararında, bu durumun uygulamada işçiye ek yük getirdiğine dikkat çekilerek, "İşçinin taraf olmadığı asıl işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkiyi tespit ederek arabuluculuk sürecini asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte yürütmesini zorunlu kılan işe kural iade talebinde bulunan işçiye katlanamayacağı bir kural yüklemektedir" denildi.