Tüm programları iptal edilmişti... Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde!

Tüm programlarının iptal edildiği açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'deki kongre öncesi hazırlıkları denetlemek için genel merkez binasına geldi.

AA/DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:47
Tüm programları iptal edilmişti... Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde!
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Rahatsızlığı nedeniyle AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti  'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'ne geldi.

Erdoğan'ı, AKP Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AKP 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.

 


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