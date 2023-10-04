Son dakika... Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:31

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti.

'SOĞUK ALGINLIĞI' İDDİASI

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti.

İspanya ziyaretinin, Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev zirve için Granada’da olacak. Aliyev’in, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ardından, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile oturum aralarında bir araya gelmesi planlanıyor. Zirvesi içinde yapılması planlanan “mini zirveye” ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de katılması bekleniyor.