Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Kırmızı ışıkta geçenler dikkat... Ehliyet iptali kapıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarını önlemek amacıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve 80 bin TL ceza uygulanacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda trafik güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine yönelik cezaların artırılacağını belirterek, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Mevcut uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 2 bin 167 TL ceza kesildiğini hatırlatan Yerlikaya, yeni düzenleme ile bu cezaların kademeli olarak artırılacağını açıkladı.
Buna göre:
İlk ihlal: 5 bin TL ceza
İkinci ihlal: 10 bin TL ceza
Üçüncü ihlal: 15 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el konulması
Dördüncü ihlal: 20 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el konulması
Beşinci ihlal: 30 bin TL ceza ve 90 gün ehliyete el konulması
Altıncı ihlal: 80 bin TL ceza, ehliyet iptali ve göz muayenesi zorunluluğu
Bakan Yerlikaya, "2025 yılında hâlâ kırmızı ışıkta geçmenin bir norm olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Trafik kazalarının önüne geçmek için bu düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.
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