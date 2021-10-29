Tüm yurtta başlayan Cumhuriyetin 98. yıldönümü kutlamaları bugün de sürecek

29 Ekim 2021 Cuma, 05:00

Kutlamalar kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saat 09.30’da makamında tebrikleri kabul edecek. Daha sonra saat 10.00’da Vatan Caddesi’nde geçit töreni ve konuşmalar gerçekleştirilecek. Öğlen ise Galata Köprüsü üzerinden Cumhuriyet Koşusu başlatılacak. Sporcular sırasıyla Gülhane Parkı, Ayasofya Camisi, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Cami Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergâhında 7 kilometre koşacak. Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek. Akşam saat 19.00’da ise Çırağan Sarayı’nda iş, sanat, spor ve eğitim camiasından çok sayıda kişinin katılımıyla kutlama yapılacak.

İBB, VOLKSWAGEN ARENA’DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’de (İBB) geçen yıl olduğu gibi kutlamaları Volkswagen Arena’da yapacak. Saat 19.30’da başlayacak olan etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasının ardından Kenan Doğulu, özel repertvuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alacak. Doğulu, konserde Onuncu Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek. Ayrıca etkinlikte Mahmut Orhan canlı elektronik müzik performansı sahneleyecek. Müzisyen Rahman Altın’ın bestesi ve tanınan oyuncular Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ ve Mert Turak’ın katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile özel gösteri yer alacak.

FENER ALAYI

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da Suadiye Işıklar’da başlayacak yürüyüş İskele Sokak’ta son bulacak. Beşiktaş Belediyesi tarafından ise saat 20.00’de Şairler Sofası Parkı’ndan Fener Alayı yürüyüşü başlayacak. Saat 21.00’de Barbaros Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından pop müziğin sevilen sesi Sertap Erener konser verecek. Kartal Belediyesi tarafından ise saat 19.00’da Kartallı Kazım Meydanı’ndan Cumhuriyet Yürüyüşü başlayacak. Kartal Meydanı’nda sona erecek olan yürüyüşün ardından Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent konser verecek.

CHP’li belediyeler tarafından organize edilen konserler kapsamında Ataşehir’de Zeynep Bastık, Avcılar’da Ceza, Beylikdüzü’nde Tan Taşçı, Büyükçekmece’de Ece Seçkin, Esenyurt’ta Grup Abdal ve Eypio, Küçükçekmece’de Şevval Sam, Maltepe’de Yüksek Sadakat, Sarıyer’de Mehmet Erdem sevilen parçalarını yurttaşlarla birlikte söyleyecek. Bakırköy Belediyesi de Bakırköy Tenis Kulübü işbirliği ile Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Tesisleri’nde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası” düzenleyecek.

İLK RESMİ TÖREN ANITKABİR’DE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Ankara’da resmi törenle başlayacak. Devlet erkânı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunacak, saygı duruşunda bulunacak. Kutlamalar kapsamında bir tören de TBMM’de gerçekleştirilecek. Törenlerin ardından TBMM tören alanından başlanarak Ulus’ta bulunan Birinci TBMM Binası’na kadar geçit töreni düzenlenecek. Bu kapsamda, güzergâh üzerinde bulunan yollar ise trafiğe kapatılacak.

‘DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN TÜRKİYEM’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebi ile yayımladığı mesajda, “84 milyon bir ve beraber olarak gayretlerimizi sürdürüyoruz. Dünyayı sarsan koronavirüs salgınını sağlık altyapımız sayesinde geride bıraktık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine yaptığımız harekâtlar ile hiçbir zafiyete izin vermedik. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta belirmişken Türkiye’yi tökezletmeye çalışan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz” dedi.

İLK MECLİS’Lİ MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mesajında “Cumhuriyet, ‘Bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır. Günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan ülkemizin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanması şart. Millet egemenliğinin yegâne yönetim biçimi olan cumhuriyetimizin 98. yaşı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda ise ilk Meclis’in inşaatına ilişkin kısa filme yer verdi. Kılıçdaroğlu şu mesajı verdi: “Oldu ya, 1920’de kurulan ilk Meclis’in çatısına herkes bir kiremit koydu. Kadını erkeği, genci yaşlısı, ayrısı gayrısı olmadan 7’den 70’e emeğini, umudunu koydu ve bu memleket o çatının altında kuruldu. O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Çok daha güçlü bir Türkiye için güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiyem.”

29 LİMANDA KUTLAMA



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 29 gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 limanı ziyaret edecek. Gemilerde bayrak töreni gerçekleştirilecek ve İstiklal Marşı okunacak. Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin ziyaret edeceği limanlar şöyle: “Samsun, Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, İstanbul Tuzla, İstanbul Moda, İzmit, Gemlik, Mudanya, Erdek, Tekirdağ, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Dikili, Foça, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne, Gazimağusa.”



PANDEMİYE KARŞIN ŞENLİK HAVASI



ALANYA: Alanya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak ve otizme dikkat çekmek amacıyla sualtına dalış yaptı, sualtında Türk bayrağı açtı.

SAMSUN: Atakum Belediyesi, Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde “Atakum Cumhuriyet Buluşması” gerçekleştirdi.

KİLİS: Atatürk’ün 28 Ekim 1918’de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis’e gelişinin 103. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi.

HATAY: Dörtyol semt pazarı alanında Mehmet Erdem konseri düzenlendi.

DENİZLİ: Pamukkale’de kırmızı beyaz renklerle donatılan balonlar, semalarında Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

ÇANAKKALE: Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir kalabalığın katılımıyla tören düzenlendi.

MERSİN: Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saat 13.00’te gerçekleştirildi. Okullarda da minikler gösteri yaptı.



ADD’DEN 2 GÜN SÜRECEK KUTLAMA

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) iki gün sürecek kutlama programı hazırladı. Bu kapsamda, bugün saat 12.00’de Sıhhiye’deki Zafer Anıtı’na çelenk konulacak. ADD, yarın ise saat 10.30’da Anıtkabir’i ziyaret edecek.

