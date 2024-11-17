Tüm zincir marketlerden kaldırılıyor! Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı madde' çıktı
Uzmanlar için sıkça tavsiye edilen ton balıkları, Avrupa'da büyük tartışma konusu oldu. 4 ülkede birçok farklı ton balığı firmasının ürettiği konserve ürünler üzerinde inceleme yapan uzmanlar, ürünlerin yüzde 57'sinin 'cıva' içerdiğini açıkladı. Sınırın çok üzerinde kalan ton balıkları ise marketlerden toplatılmaya başlandı.
Uzmanlar, sağlıklı beslenmek için sık sık salata tüketilmesini tavsiye ederken, salataların içerisinde kullanılan en yaygın ürünlerden biri de ton balığı.
İçerdiği omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri açısından sağlığa faydalı olan bu ürünler, yapılan son incelemelerin ardından büyük tehlikelere sahip olduğu gerekçesiyle Avrupa'da tartışma konusu haline geldi.
BİRÇOK MARKA İNCELENDİ
Tüketici hakları örgütü Foodwatch, konuya ilişkin detaylı araştırmalar yapmak üzere Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere'de satılan yaklaşık 150 farklı ton balığı markasının konserve ürünlerini laboratuvar ortamında inceledi.
'YÜKSEK CIVA' BULUNDU
150 kutu üzerinde yapılan testlerin tamamında ürünlerde cıva bulunduğu ve bunların yüzde 57'sinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen sınırın üzerinde olduğu görüldü.
Doktorlar, bu seviyede bir cıvaya maruz kalmanın beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerken, Avrupa'da aktivistleri ayağa kaldıran olay sonrasında birçok ülkede konserve balıklarının satışının durdurulması çağrısı yapıldı.
MARKETLERDEN TOPLATILMAYA BAŞLANDI
İncelenen ürünler arasında en çok İngiltere'de bulunan ton balıklarının yüksek cıva seviyesine sahip olduğu aktarılırken, ada ülkesi özellikle DSÖ tarafından belirlenen sınırın iki katını aşan ton balıklarını marketlerden toplamaya başladı.
Araştırmacılar, hükümetleri bu konuda acil önlem almaya çağırırken, ortalama bir Avrupalının yılda yaklaşık 25 kutu ton balığı tükettiğine dikkat çekildi.
Tüketici hakları örgütü Foodwatch France'ın CEO'su Karine Jacquemart, konuya ilişkin "Yemek tabaklarımıza aldığımız şey, halk sağlığı için ciddiye alınmayan muazzam bir risk. Daha koruyucu bir Avrupa standardına sahip olana kadar vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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