Uzman isimden sağlıklı diyet için ton balığı önerisi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 07:00

2 Mayıs Dünya Ton Balığı Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, ton balığının protein, omega 3, vitamin ve mineral açısından çok önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek haftada en az iki kez ve devamlı olarak tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

“TON BALIĞINDA ÇOK KALİTELİ BİR PROTEİN VAR”

Ton balığının önemli bir protein kaynağı olduğunu vurgulayan Kümeli, “100 gram ton balığı günlük protein ihtiyacının yüzde 47’sini karşılıyor. Ton balığının ikinci önemli noktası ise omega 3 kaynağı olmasıdır. Omega 3 vücudumuzda üretilmeyen ve elzem olan doymamış yağ asididir. Bunun dışında da içerdiğinde birtakım mineraller ve vitaminler var.

En önemli mineral selenyumdur. Bu çok önemli bir antioksidandır. Bizi bir sürü hastalığa karşı koruduğu gibi bağışıklığımızı da yükseltiyor. Öyle bir besin düşününki içinde hem protein, hem omega 3, hem selenyum gibi değerli bir mineral, B grubu vitaminler, fosfor ve D vitamini var. Bunların hepsi küçücük bir besin içerisinde bir araya geldiğinde bir sürü kaliteli, besleyici öğeyi bir anda barındığını görüyorsunuz. Bir beslenme uzmanı olarak hep önerdiğim ve arkasında durduğum bir besin” diye konuştu.

“GÜNEŞ IŞIĞININ CİLDİMİZE ETKİSİNİ ENGELEYECEK HORMONLARI AKTİVE EDECEK ÖZELLİĞE SAHİP”

Kümeli, ton balığının cildi beslemek adına da fayda sağladığını da aktararak, "Cilt sağlığımızda en önemli şey cildimizi içten besleyen antioksidanların ve ciltteki doğru sistemi aktive edecek gıda unsurlarını taşıyan besinleri kullanmamızdır. Ton balığı bunlardan birisidir. Cildimizin en büyük düşmanı ultraviyole ışınlarıdır. Ton balığı, içeriğindeki besin öğeleri nedeniyle güneş ışığının cildimizdeki negatif etkisini engelleyecek hormonları aktivite edecek özelliğe sahip. Saçlarımızın da öz yapısı proteindir. Ton balığı protein değerini desteklediği için saçımıza destek veriyor" ifadelerine yer verdi.

"DOĞAL AVCILIKLA YAPILMIŞ BİR KONSERVE OLMALI"

Konserve tüketiminde uzmanlar için önemli bazı hususların olduğuna dikkat çeken Kümeli, “Birincisi doğal avcılıkla yapılmış bir konserve olmalı, ikincisi temin edildiği yer çiftlik balığı değil okyanuslar olmalı. Üçüncüsü ise konservesi doğru normlarda oluşmalı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bizim için konserve tüketimi neredeyse hatta daha da pratik olacak şekilde tazesi kadar uygundur” şeklinde konuştu.

“BALIK TÜKETİMİNİN SÜREKLİLİĞİ ÖNEMLİDİR”

Balık tüketiminin sağlıktaki önemini de vurgulayan Kümeli, “Balık tüketimini danışanlarımıza 200 ile 300 gram olacak şekilde haftada en az iki kez tüketilmesini öneriyoruz. Balık tüketiminin sürekliliği önemlidir. Yani ‘ben ayda 1-2 defa balık yedim’, ben balık yiyorum demek değil. Balığı devamlı tüketmek önemli çünkü içindeki besin ögelerinin iyiliği bizim için pozitif sürdürülebilir beslenmemiz içinde sürdürülebilir bir biçimde var olması çok önemli” dedi.

“DİYET YAPANLAR DA EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ KİŞİYİ TOK TUTMAK”

Diyet yapan kişilerin tok tutacak yiyecekler yemesinin önemli olduğunu söyleyen Kümeli, “Diyet yapanlar da en büyük isteğimiz kişiyi tok tutmak. İkinci isteğimiz tok tutmakla beraber kişiyi doğru besin öğeleriyle desteklemek. Proteinden, omega 3’ten, vitamin ve mineralden zengin bir besinle diyetinizi desteklerseniz kas kaybı yaşamadan yağ yakar ve doğru fiziksel aktiveyle de vücudunuzun formunu bozmadan diyetin devamlılığını sağlamış olursunuz. Özellikle sporcuların kas geliştirmesi için proteine ihtiyacı var ve bu proteinin de kaliteli olması, onun bedenini yağlandırmayan ama aynı zamanda kas gelişimini hızlandıran bir protein olması lazım, bu anlamda da ton balığı son derece değerli bir ürün” diye konuştu.

“SAĞLIKLI BESLENME ÇİZELGEMİZDE OLMASI GEREKEN BİR BESİN”

“Diyet yaparken sağlıklı kalmak ve bu sağlığı sürdürmek bizim için çok önemli o yüzden de diyet süresince sağlıklı olduğuna inandığım ürünleri öneriyorum” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ton balığını hayatımıza aldığımızda sadece kalp damar sağlığımız değil cildimiz ve saçlarımızın, ruhsal sağlığımızın pozitif yönde etkilendiğini, kilo verdiğimizi, fiziksel aktivite etkinliğimizin yükseldiğini her türlü konuda genel iyilik halimizin pozitif etkilediğini görüyoruz. Onun için sağlıklı beslenme çizelgemizde olması gereken bir besin. 2 Mayıs Dünya Ton Balığı günü. Eğer ton balığını sağlıklı beslenmemizin içine katıp bunu süreklilik haline getirirsek hem protein, omega 3, vitamin ve mineral değeri hem de vücudumuzda bağışıklık sistemimizi destekleyen bir besini hayatımızın içine almış oluruz. Çok az bir besine gün verilir, demek ki ton balığı özel bir besin bunu unutmamak gerekir."



