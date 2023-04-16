Tunç Soyer: 27 gün uyumayın, çok çalışın

Yayınlanma: 16.04.2023 - 20:36

Güncelleme: 16.04.2023 - 20:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla, Seferihisar ve Torbalı’nın ardından Menderes’teki CHP Seçim Ofisi’nin açılışına katıldı. Açılışa CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, görevden alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ittifak partilerinin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

SOYER: TÜRKİYE HAK ETTİĞİNİ ALACAK

Başkan Soyer, İzmir’in hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığını ifade ederek, “Sabahtan önce Urla, sonra Seferihisar… Kadınları başlarında taçlarla gördük ve dedik ki Menderes kadınları baharı erken getirmiş. Ben de diyorum ki İzmir zaten olağanüstü güzel bir şehir ve diğer şehirlerden farklılığı var. Urla, Seferihisar ve burada pırıl pırıl genç kadın başkanlarımız var. Her biriyle iftihar ediyoruz. O kadar çok şey var ki İzmir’i öne çıkaran. Ama İzmir, 21 yıldır hükümetten hak ettiğini almıyor. Şunu biliyorum ki iktidarın belediyesi olmak farklı bir şey. İktidarın belediyesi olursak, İzmir’e o kadar çok şey yapacağız ki... İzmir hak ettiğini alacak. Türkiye hak ettiğini alacak. Göreceksiniz bahar gelecek. Hep birlikte barış ve huzur içinde el ele yaşayacağız. Çok az kaldı. Son 27 gün uyku uyumayın, nefes almayın, hep birlikte çok çalışın. Hırsızlar ve haramiler korksunlar. Geliyoruz. Namusumuz, vicdanımız, aklımız, cesaretimiz ile geliyoruz. Sana söz, kazanacağız” diye konuştu.

ASLANOĞLU: MENDERES’İN ENERJİSİNİ ÜLKEYE YAYMAYA GELDİK

Millet İttifakı’nın çözüm önerilerini anlatmaya geldiğini ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Sizlerle dertleşmeye, sizlerin dertlerini dinlemeye geldik. Menderes’in bu güzel enerjisini alıp tüm ülkeye yaymaya geldik. Bu iktidar döneminde en çok kadınlar çekti. Kadınların hakkı tek tek ellerinden alındı. Kadınlar bu seçimde bütün haklarını söke söke onlardan alacak. Sadece kadınların haklarını değil, gençlerin, emeklilerin, hatta kurdun kuşun hakkını söke söke alacağız. İzmir’in hakkını alacağız. Ancak bu hakları alabilmemiz için Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı olarak Çankaya köşküne göndermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ARSLAN: BOĞAZINDAN HARAM LOKMA GEÇMEDİ

Hükümete tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili ve milletvekili adayı Ednan Arslan, “Hak nedir, haksızlık nedir, en iyi Cumaovalılar bilir. Yerel seçimlerde hep birlikte sandığa gittik ve belediye başkanını seçtik. Mustafa Kayalar’ı belediye başkanı yaptık ancak onlar masa başında sizin iradenizi gasp etmeye çalıştılar. Biz CHP’liler olarak gelip duruma el koyduk ve Erkan Özkan’ı adalet yerini bulana kadar içimizden görevlendirdik. Ne mutlu ki boğazından haram lokma geçmeyen, kul hakkı yemeyen bir Cumhurbaşkanı adayımız var. Mülakatı kaldıracağız diyorlar. 21 yıldır neredesiniz? Atanamayan öğretmen, intihar eden doktor varken neredeydiniz? Mülakatı kaldıracak kişinin adı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu mülakatı kaldıracak kişi saraya gitmeyecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya’sına gidecek” diye konuştu.

ÖZKAN: BU SEÇİM FARKLI

Menderes Belediyesi Başkanvekili Erkan Özkan ise “Bu seçim diğer seçimlerden çok daha farklı ve önemli. Ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin gözünün önünde. Bu zor durumdan kurtulmak için hep birlikte çalışmalıyız. Tunç Başkanımızın dediği gibi bir şey değişecek her şey değişecek” ifadelerini kullandı.