Tunç Soyer anlaşmanın detaylarını açıkladı: Sendika aynen kabul etti!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer metro ve tramvay işçilerinin grevi sonlandırmasının ardından uzlaşılan rakamı açıkladı. Soyer, “En düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonunda grev sona ererken anlaşılan rakamları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı.
“SENDİKA AYNEN KABUL ETTİ”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, “Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu. Hem Belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu. Süreç boyunca sabreden, destek olan tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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