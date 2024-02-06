Tunç Soyer Osmaniye'deki anma törenlerine katıldı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:25

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:25

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren tüm birimleriyle bölgede yaraları saran İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere konteynerden psikolojik desteğe kadar her konuda destek oldu. Bir Kira Bir Yuva ve Umut Hareketi kampanyaları ile büyük bir dayanışma hareketi başlatan İzmir, afet bölgesinden elini çekmedi. Başkan Tunç Soyer, büyük depremin birinci yıldönümünde yine afet bölgesine geldi ve depremzedelerle buluştu. Büyük felaketin yıldönümünde saatler 04.17'yi gösterdiğinde hayatını kaybedenler büyük bir hüzün ve özlemle anıldı.

SOYER ANMA TÖRENLERİNE KATILDI

Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel koordinasyonunu üstlendiği Osmaniye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenlerine katıldı. CHP Milletvekilleri ve partililerle beraber ilk olarak Metin Tamer Sitesi bölgesinde düzenlenen törene katılan Başkan Tunç Soyer, burada hayatını kaybedenler anısına enkazın yerine karanfil bıraktı. Hemen sonrasında ise İstasyon Caddesi'nde gerçekleşen anma törenine katılan Başkan Soyer, depremzedelerle bir araya geldi.

SOYER: ACIMIZ ÇOK TAZE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Acımız çok taze, çok kısa süre geçti. Deprem öldürmüyor aslında, cehalet ve ihanet öldürüyor. Daha birkaç hafta önce Japonya'da benzer şiddette deprem oldu 286 kişi öldü. Burada on binlerin öldüğünü biliyoruz. Japonlar kadar yaşama hakkı yok muydu bizim insanlarımızın? Deprem bölgesinde, kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Maalesef ülkeyi yönetenler hiçbir zaman bunun idrakinde olmadıkları için bu kadar kayıp verdik. Dilerim bundan sonra gelecekler bu bilinçle insanların en temel yaşam hakkına saygı duyarak, koruyarak devleti yönetirler” diye konuştu.

KAYA: TUNÇ SOYER'E MİNNETTARIZ

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, depremin başından bu yana destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Kaya, “İnsanlar içecek su bulamadılar, ekmek bulamadılar. O zaman da işte Tunç Soyer tüm imkanlarıyla Osmaniye'yi kardeş şehir ilan etti. Buraya tüm imkanlarını seferber ettiler. Kendileri de buradaydılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok uzun zaman yer gösterilmedi. Osmaniyeli olarak biz Tunç Soyer'e minnettarız” dedi.

ÜNLÜ: BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

27. Dönem CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de, “Ben de bir depremzedeyim. Her türlü ihtiyaç geldi belediyelerimizden. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok müteşekkiriz. Bizi yalnız bırakmadı” diye konuştu.