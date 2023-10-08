Tunç Soyer: Devletin önceliği depremzede olmalı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:18

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem bölgesi Adıyaman'da incelemelerini sürdürüyor. Önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan konteyner kentlerdeki yurttaşları ziyaret eden Başkan Tunç Soyer buradan altyapısı depremde büyük oranda zarar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Gölbaşı ilçesine gitti. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelen Başkan Soyer, deprem şehitlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti; Gölbaşı Gölü çevresinde depremin yarattığı zararı inceledi, Kalemkaş Köyü'nde yurttaşlarla birlikte Kalemkaş Deprem Belgeseli'ni izledi.

SORUNLAR SÜRÜYOR

Adıyaman'a 8 ay önce kurdukları konteyner kentleri görmek ve deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarını dinlemek için geldiklerini söyleyen Başkan Soyer, “Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile yaptığımız ziyaretlerde yurttaşlarımızın evlerinin çatılarının aktığını, çocuklarının servis ihtiyacı olduğunu bildirdi. Önümüz kış. Kış ayında daha fazla zorlanacaklarına dair kaygımız var. Olabildiğince, gücümüz yettiğince destek vermeye devam edeceğiz. Medyaya, televizyonlara, gazetelere baktığınızda sorunların giderildiğini, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların artık mutlu bir hayat yaşam sürdüklerini düşünebilirsiniz. Ama bu doğru değil. Çünkü sorunlar büyük ağırlığıyla varlığını sürdürüyor. Devlet bütçesini iyi planlayandır. Devletin önceliği depremzede vatandaşlarımız olmalı. Birçok finansman harcamasından önce, depremzede vatandaşlarımızın hayatını iyileştirecek, sorunlarını çözecek yerlere o kaynaklarınn aktarmak mecburiyetinde. Devletimizden beklediğimiz budur. Biz yerel yönetim olarak gücümüz yettiğince destek vereceğiz ama asıl büyük çözüm devletin üreteceği çözümdür. Devlet de önceliğini vatandaşlarımızın dertlerine ayırmak zorundadır” diye konuştu.

SOYER'E TEŞEKKÜR

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, altyapı konusunda verdiği desteklerden ötürü Başkan Soyer'e teşekkür etti. Yıldırım, “Burada neler değiştiğini görmek için gelmeniz bile ayrı bir şeref” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak var güçleriyle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Soyer ise, “Güzel bir dostluk kurduk. Bu dostluğumuz her zaman devam edecek. Bizim içimizi ferahlatanğ konu bu gayretlerin ayakları yere basan hizmete dönüşmesi. Bunları duymak bizim için en büyük ödül” ifadelerini kullandı.

SOYER, KALEMKAŞ DEPREM BELGESELİ'Nİ İZLEDİ

Başkan Tunç Soyer, Gölbaşı ziyaretinin hemen ardından Kalemkaş Köyü'nde yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Soyer burada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve içinde kütüphane, Kadın Dayanışma Merkezi, Gençlik Merkezi, Sosyal Tesis, Çocuk Evi, çocuk oyun alanlarının bulunduğu konteyner köyde Kalemkaş Deprem Belgeseli'ni yurttaşlarla birlikte izledi. Belgesel gösteriminin ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, “Hayat devam ederken sizlerin yaşadığı sıkıntıya bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Bunu tüm İzmir halkı ile beraber yaptık. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapmaya çalıştık. Köyü adeta yeniden inşa ettiniz, buna destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biz İzmir olarak yanınızda durmaya devam edeceğiz. 'Görevimizi yaptık, bitti; artık dönüyoruz' demeyeceğiz. Siz ne zaman, neye, ne kadar ihtiyaç duyuyorsanız onun gereğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Kalemkaş Muhtarı Cengiz Kanoğlu, Başkan Tunç Soyer'e destekleri için teşekkür etti.