Tunç Soyer, Dünya Gönüllüler Günü'nde konuştu: 'Krizlerin aşılmasında gönüllülükle hareket edildi'

09 Aralık 2022 Cuma, 12:23

İzmir Kent Konseyi tarafından, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında, İzmir'de "Sivil Toplum" buluşması düzenlendi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Kent Konseyi yönetimi ve üyeleri, ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"YIKIMLARA KARŞI YENİDEN İNŞA SÜRECİ GÖNÜLLÜLÜKLE MÜMKÜN"

Buluşmada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllülük esasının ufku, tecrübeyi ve vicdanı geliştirdiğini ifade ederek iklim krizi, savaşlar, açlık ve canlı türlerinin yok oluşu gibi yıkımlara karşı yeniden inşa sürecinin gönüllülükle mümkün olduğunu söyledi. İzmir’de son üç buçuk yılda yaşanan orman yangınları, pandemi, deprem ve diğer tüm krizlerin aşılmasında gönüllülük anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Soyer, "İzmir Kent Konseyi’miz bu yolculuktaki en değerli paydaşımızdı" dedi.

"HER İNSAN, HERKES KARŞISINDA HER ŞEYDEN SORUMLUDUR"

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç ise konuşmasında, kent konseylerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek, “İzmir Kent Konseyi’nin en önemli işlevi, katılımcı demokrasiye hizmet etmesi, sivil toplumdan gelen projelerin, görevlerin belediye meclislerine taşınmasıdır. Merkezi idare ve yerel yönetimlerle sivil toplumun görüş ve önerilerinin paylaşıldığı bir kuruluştur kent konseyleri. Gönüllülüğün getirdiği birlikte çalışmanın, üretmenin, dayanışmanın ve paylaşmanın alanındadır kent konseyleri. Her insan, herkes karşısındaki her şeyden sorumludur. İzmir Kent Konseyi olarak, kent sakinlerine ‘Gelin katılın birlikte yönetelim’ diyoruz. Birlikte yapacağımız güzellikler, milyonlarca yurttaşımıza mutluluk getirsin” ifadelerinde bulundu.

Düzenlenen buluşmada, katılımcıların oylarıyla belirlenecek olan "Gönüllüler Saygı Anıtı" eskizlerinin simülasyon sunumu gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonrasında, 3 eskiz çalışmasından hangisini beğendiklerine dair oylamada bulundular. Sivil Toplum Buluşması düzenlenen kokteyl ile son buldu.