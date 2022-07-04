Tunç Soyer duyurdu: Uluslararası Çepni Barış Festivali düzenlenecek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çepni derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Soyer, Çepniler’in tanıtılması için Uluslararası Çepni Barış Festivali düzenleyeceklerini belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Oğuz – Türkmen boylarından gelen Çepni dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’de ilk defa Çepni festivali yapılacağını belirten Soyer, “Bu çok önemli bir adım. Festivalin adına 'Uluslararası Çepni Barış Festivali' diyebiliriz. Bugün dünyada birçok ülke savaşın eşiğindeyse bizim en çok gün ışığına çıkarmamız gereken konu barıştır” diye konuştu.
“BİR İLK OLACAK”
Daha önce uluslararası bir Çepni Festivali’nin düzenlenmediğini hatırlatan Soyer, “Bu festival Türkiye’de ilk olacak ve dolayısıyla çok önemli bir adım. İlkini yapacaksak çok güzel bir organizasyon olmalı. Bunun için şimdiden çok çalışmalıyız. Çepniler kimler, nereden gelmişler, ne sıkıntı ve acılar çekmişler? Festivalde bunların gün ışığına çıkması lazım” dedi.
Başkan Soyer festivalin adı için “Uluslararası Çepni Barış Festivali” önerisi getirerek, “Neden barış diyorum? Çünkü Bugün dünyada Rusya ve Ukrayna savaştaysa, dünyada birçok ülke savaşın eşiğindeyse bizim en çok gün ışığına çıkarmamız gereken şey barıştır. Başımızın üzerinde yeriniz var. Gücümüz neye yetiyorsa büyük bir memnuniyetle yapacağız” ifadelerini kullandı.
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