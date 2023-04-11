Tunç Soyer: İzmir’in bu hükümetten çok alacağı var

Yayınlanma: 11.04.2023 - 19:53

Güncelleme: 11.04.2023 - 19:53

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimler için siyasilerin saha mesaisi başladı. CHP İzmir İl Başkanlığı da seçim startını Kiraz'dan verdi. Kiraz Seçim Ofisi'nin açılışı, miting havasında gerçekleştirildi. Açılışa; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6’lı masanın il başkanları ve ilçe başkanları, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Programda, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

Açılışta konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yurttaşlarla dertleşmek, konuşmak için geldiklerini belirterek, “Bu güzel enerjinizi alıp tüm İzmir’e yaymak için geldik. Bizleri bölmek istiyorlar, toplumu kamplaştırmak istiyorlar, bizleri birbirimizden ayırmak istiyorlar. Ama biz 6 farklı parti birbirimizle kucaklaştık, bir araya geldik. Bugün sizlerle, tüm toplumla kucaklaşmaya geldik. Türkiye’nin dertlerini tek tek anlatmaya geldik, her bir dert için hangi çözümleri sunduğumuzu anlatmaya geldik. Sizlere, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletmeye geldik. Size baharı getirmeye geldik. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu.

Aslanoğlu konuşmasının ardından Millet İttifakı’nın il başkanlarını ve CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adaylarını sahneye davet etti. Kiraz'da adayları temsilen CHP İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Gökçe Gökçen konuştu.

“BİRBİRİYLE KUCAKLAŞAN HELALLEŞEN BİR TÜRKİYE MÜMKÜN”

Gökçe Gökçen, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarıyla geldiğini ifade ederek, “Kadınlarla çalışacağız, kazanacağız, gençlerle çalışacağız, kazanacağız. Türkiye’nin bütün gençleri, kadınları, işçisi, esnafı, çiftçisi için hep beraber çalışıp kazanacağız. Çünkü 21 yıldır üstümüze çökmüş, tüm kaynaklarını sömürmüş bir iktidar var, gençlerimizin geleceğini çalmış bir iktidar var. Hep birlikte zenginleşeceğimiz Türkiye’yi inşa edebiliriz. Hukuk devletini kurabiliriz, sosyal devleti inşa edebiliriz. Hukukun korunduğu, demokrasiye saygı duyulan, birbirini anlayan ve dinleyen, birbiriyle kucaklaşan helalleşen bir Türkiye mümkün” dedi.

“BAHARI İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

Sürekli çatışmadan bıktıklarını da vurgulayan Gökçen, şunları söyledi: “Kucaklaşabiliriz, barışabiliriz, çok daha iyi bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Biz Millet İttifakı olarak bir araya geldik, bütün farklılıklarımıza rağmen, sorunları çözmek için, demokrasi için, hepimizin hak ettiği mutluluğu alabilmek için hep beraber çalışabiliriz. Biz Millet İttifakı ile bu anlayışı inşa ettik. 14 Mayıs’tan sonra hem güçlendirilmiş parlamenter sistemle hem sosyal devletin inşasıyla birlikte herkesin insanca yaşayabileceği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Kiraz’dan başlıyoruz. Hem Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak hem de Millet İttifakı’nı meclis çoğunluğuna kavuşturmak için bugün buradan başlıyoruz. Baharı inşa etmek istiyoruz. Size söz, gençlerin mutlu olabildiği bir geleceği inşa edeceğiz, kadınların özgür olabildiği, mutlu olabildiği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Size söz Türkiye’de çalışıp ürettiğimiz zenginliği 5’li çetelere teslim etmek yerine halkla paylaşacağız. Hep beraber zenginleşeceğiz. O 418 milyar doların hesabını da kuruşu kuruşuna verecekler” diye konuştu.

SOYER: BİZ NEDEN BU KADAR YOKSULUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ülkenin yeterli kaynak ve imkanlarına rağmen yaşanan yoksulluğa ve İzmir’in verdiği vergiye oranla hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığını belirterek, “İzmir’den gelirken yol boyu olağanüstü vadilerden, dağların aralarından geçerek geldik. Her baktığımız nokta cennet parçası. Bu kadar bereketli topraklar, en güzel iklim kuşağında olan bir memleket, bu kadar kadim kültürlere sahip bir ülke, arkamızda Atatürk ve atalarımız…. Ve biz neden bu kadar yoksuluz, neden bu sefalet neden? Bu bir kader değil. Bu bizi yönetenlerin yanlış yönetimi, haksız yönetimi, hukuksuz yönetimi, adaletsiz yönetimi yüzünden” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA YATIRIM ELEŞTİRİSİ

Başkan Soyer, “Bu güzelim cennet vatanda güler yüzle, sağlıkla, huzurla, birbirimizle kol kola, bambaşka bir hayatı kurabiliriz ve kuracağız. Çok az kaldı. Göreceksiniz, bu topraklarda güler yüzle, sağlıkla, mutlulukla yaşayacağız. Biz 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet veriyoruz. Tüm İzmir’e yetişmeye çalışıyoruz. İzmir’in bu hükümetten çok alacağı var. Onu alacağız. Bugüne kadar İzmir 40 verdi 1 aldı. İzmir 2022’de 98 milyar vergi ödedi, 2 buçuk milyar lira yatırım aldı devletten… 14 Mayıs sabahı o kırka 1 oranı 40’a 40 olduğu vakit göreceksiniz baharlar gelecek” dedi.

Seçim ofisinin açılışının ardından Başkan Soyer, ilçe esnafını ziyaret etti.