Tunç Soyer: Sandıklara sahip çıkacağız

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:40

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Bornova ve Bayraklı esnafını ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, Bornova Özkanlar'dan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Millet İttifakı İzmir Milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlarla birlikte yürüdü. Ellerinde meşaleler ve pankartlarla Bayraklı Zeki Müren Parkı'na kadar yürüyen coşkulu topluluk “Her şey çok güzel olacak” sloganları attı.

Aynı etkinlik bugün saat 20.30’da Buca’da yapılacak. Şirinyer eski tren istasyonu önünde başlayacak etkinlik Buca Kasaplar Meydanı’nda son bulacak.

“ÇOCUKLARIMIZIN KARNI DOYACAK”

Özgür, refah içerisinde bir ülke için çok az zamanın kaldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü iktidarımıza çok az kaldı. Bizim iktidarımıza, halkın iktidarına çok az kaldı. Kazanacağız. Çocuklarımız işsiz kalmayacak. Çocuklarımızın karnı doyacak. Özgür, refah içerisinde bir ülke için çok az kaldı” dedi.

“OYLARIMIZA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ”

Seçime sayılı günler kaldığını da anımsatan Başkan Soyer, sandıklara sahip çıkılması uyarısında bulunarak, “Son üç gün çok önemli. Kardeşlerim bu sandıklar çok önemli. O gün geldiğinde, sandıklar kapandığında ıslak imzalar atılacak. Sonra ilçe seçim kuruluna gidecek. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gidecek. YSK'ya gittiğinde oylarımızı asla bırakmayacağız. Sonuna kadar sahip çıkacağız ve kazanacağız” dedi. Kalp işareti yapan yurttaşları selamlayan Soyer, “Biz kalp yapmaya devam edeceğiz. Öfke, nefret değil sevgi kazanacak. Kötülük değil iyilik kazanacak. Bu ülkenin erdemli güzel insanları kazanacak. Hep beraber kazanacağız” diye konuştu.

ASLANOĞLU: TEK BİR OYUN BİLE HEBA OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da “Seçime üç gün kaldı. Uyumayacağız, yorulmayacağız. Çalışacağız. Söz mü” diye sordu. Kalabalık da “söz” diye karşılık verdi. Şenol Aslanoğlu da sandıklara sahip çıkılması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“Pazar günü herkesin oylarına sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile heba olmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu seçimi büyük farkla kazanacağız. Bu seçim kalp yapanlarla taş atanlar arasında geçecek. Bu seçimi kalp yapanlar kazanacak” diye konuştu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da konuşmasını tek sözcükle sınırlı tutarak “Kazanıyoruz” dedi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise kadınların özgür olması ve gençlerin umudu için 14 Mayıs'ta demokrasi bayramını hep birlikte kutlayacaklarını ifade etti.