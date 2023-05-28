Tunç Soyer: Sandıkları terk etmeyin

Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:42

Güncelleme: 28.05.2023 - 17:51

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Sandıkların kapanmasının ardından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kameraların karşısına geçti.

Aslanoğlu, sakin bir seçim geçirdiklerini ifade ederek, "İzmirlilere yakışır bir şekilde seçim geçirdik. Tüm yurttaşlar sandık sayımına bekliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla neşeli geçti, umarım sonuç da neşeli çıkacak" diye konuştu.

Karabağlar'da Erdoğan'a 'Evet' mührü basıldığı iddia edilen oy pusulalarına dair gelen soruya da Aslanoğlu, "Tutanaklar tutuldu. Oy geçersiz sayıldı" ifadelerini kullandı.

"GÖREV ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Tunç Soyer ise görevin şimdi başladığı aktararak, "Islak imzalı tutanaklar teslim edilene kadar çalışmalar devam edecek. Katılım 14 Mayıs seçimlerine benzer sayıda. Ufak tefek olaylar haricinde sakin bir seçim yaşadık. Tüm sandık başındaki görevli arkadaşlarımızdan ricamız sandık başından ayrılmayınız" dedi.