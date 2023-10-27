Tunç Soyer: Unutursak yok oluruz

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Tire’deki Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen Atatürk heykeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında açıldı. Mustafa Toygar tarafından yapılan heykelin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, siyasi partilerin başkanları ile temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının, odaların, birliklerin başkanları ile temsilcileri, kooperatif ortakları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

SOYER: ELBETTE EN BÜYÜK COŞKUYLA ANACAĞIZ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyet’in kuruluşu sadece bu topraklarda egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin elinde olduğunu tüm dünyaya göstermekle kalmadı. İstiklâl mücadelesi sonucunda bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlum ülkelere ilham kaynağı oldu. Etkisi kendi coğrafyasının çok ötesine ulaşan bu insanlık eserini 100. yılında anmamak hiçbir koşulda mümkün değildir. Elbette en büyük coşkuyla anacağız, heykellerini dikeceğiz. Elbette 'Her fabrika bir kaledir' diyen, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diyen düsturlarının takipçisi olacağız. Çünkü biliyoruz, unutursak yok oluruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ CUMHURİYET”

Cumhuriyet’in önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Bugün Filistin’de ve dünyanın başka yerlerinde, mazlum milletlerin zor zamanında elini tutan, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’tir. Bu yüzden Cumhuriyetimizin 100. yaşını İzmir’de gururla, onurla hatırlayacağız, anacağız. Cumhuriyetimizin kazanımlarını, değerlerini toplumu ayrıştırıcı şekilde tartışma konusu yapanlara şunu söyleyeceğiz; İyi ki istiklâl mücadelesinde Anadolu’nun dört bir yanından gelip omuz omuza vatanını savunan on binler var. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Sakarya Ovası’nda, İzmir’de bedenini bu vatan için siper edenler var. Onlar var ki, dünyanın mazlum halkları için umut var, Cumhuriyet var! Onlar var ki, biz Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla, onurla kutlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“İZMİRLİNİN KALBİNDE ATAMIZ SONSUZA DEK VAR OLACAK”

Heykel açılışıyla beraber Atatürk Meydanı'nı da yenilediklerini belirten Başkan Soyer, “Bugün burada sadece Atamızın heykelinin açılışı için buluşmadık. Bu değerli heykel, demokrasiye, hukukun üstünlüğü ve adalete, yurtta ve dünyada barışa olan sarsılmaz inancımızın bir ifadesi. Bu heykel, her İzmirlinin kalbinde Atamızın sonsuza dek var olacağının, onun bize bıraktığı en büyük mirasın, Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağının anıtıdır. İzmirli heykel sanatçısı Mustafa Toygar’ın ellerinden çıkan bu eser çok yoğun bir çalışmanın ürünü. Sanatçımıza Atamızın bu güzel heykelini İzmir’e kazandırdığı için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tireli hemşerilerimiz istedi. Tire Belediyemiz aracı oldu. Birlikte yaptık… Tiremizin yüzü olan Atatürk Meydanı’nı yeniledik. Ve o meydanda, bu değerli eser doğdu. Büyük Atamıza ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına armağan olsun!” dedi.

DURAN: “BİZE DÜŞEN GÖREV YAŞATMAK VE MÜDAFAA ETMEK”

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, “Büyük devlet adamı, askeri ve siyasi deha, büyük şef, önder, başöğretmen... Büyük lider bize öyle bir emanet bıraktı ki emaneti olan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılındayız. Bizlere düşen bırakmış olduğu emanete layık olmak, yaşatmak ve müdafaa etmektir. Atatürk'e minnet ve vefa borcumuzu hep kalbimizde olmasına rağmen bu güzel meydanımızda, güzel anıtıyla şehrimizin de kalbinde yaşatmaktır” diye konuştu.