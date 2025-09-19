Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu davası bugün görülecek

Kamuoyunda ‘kooperatif davası’ olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 11’i tutuklu toplam 65 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Davanın ilk duruşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Gökçe Gökcen, Murat Bakan, Aylin Nazlıaka ile CHP'li milletvekilleri Seda Kaya Ösen, Mahir Polat, Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç, Salih Uzun, Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Şenol Aslanoğlu'nun eşi duygu Soyer ve belediye başkanları da katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP EDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturmasında tutuklanan aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da sanıklar arasında yer aldığı davanın ilk duruşmasını Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde takip edecek.