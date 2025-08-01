Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun iddianamesi kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul eden İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi dosya esas numarasını aldı.

Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın, “Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk durumları hakkındaki kararını ve duruşma tarihini önümüzdeki hafta açıklayacak. Duruşma günü geldiğinde tüm iddialara Mahkeme huzurunda yanıt verme imkanı bulacağız. Yargılanan tüm sanıkların suç teşkil eden bir eylemi olmadığı dava bittiğinde ortaya çıkacaktır” dedi.