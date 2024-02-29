Tunç Soyer: Yaşar Kemal’i sonsuza kadar yaşatacağız

Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:28

Güncelleme: 29.02.2024 - 12:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal’i ölümünün 9. yıldönümünde “Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe!” adlı söyleşi ile andı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gazeteci Nedim Atilla moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş, Yaşar Kemal’in bütün kitaplarını derleyip minyatür sanatına aktaran sanatçı Dr. Figen Gürsoy, ekonomist ve yazar Prof. Dr. Kenan Mortan konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar Yaşar Kemal’in anlatı dünyasına ve yazarla ilgili anılara değindi.

İZMİR’İN ONURSAL HEMŞEHRİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, söyleşi programında konuşmacılara teşekkür etti ve “Çok güzel şeyler anlatıldı, konuşuldu, her biriniz iyi ki varsınız” dedi. Başkan Soyer konuşmasında İzmirli yazar Kenan Mortan’ın “Yaşar Kemal’i onursal hemşehrimiz yapmaya ne dersiniz?” sorusu ve teklifine karşı olarak ise, “11 Mart’taki belediye meclis toplantısında bu kararın geçirilmesini hedefliyoruz. İkinci olarak ise Yaşar Kemal Muhipleri Derneği kurmaya karar verdik, ben biliyorum, daha nice İzmirli de bu derneğe katılacak ve biz Yaşar Kemal’i sonsuza kadar yaşatmak için üstümüze düşen her şeyi yapacağız '' şeklinde kaydetti.

ÇAĞIMIZ EDEBİYATI RESMETME GELENEĞİNİ UNUTMUŞA BENZİYOR

Başkan Tunç Soyer’in İzmir’de altyapı, çevre, tarım yatırımlarının yanı sıra kültür sanatta da devrim yarattığını belirten moderatör Nedim Atilla “Bu salonun böyle dolu olacağını tahmin ediyorduk” dedi. Atilla, “Yaşar Kemal’in kitaplarını okuduğumuzda en çok karşılaştığımız metaforun bahçe olduğunu biliyoruz. Bin bir çiçekli bahçeler... Birtakım romanları resimlemek, dünya edebiyatının bir geleneğidir ya, çağımız genellikle bu işi unutmuşa benziyor. Bu güzel gelenek sürdürülebilseydi edebiyat için de, resim için de iyi olurdu. Kadim çağlardan bu yana, ta mağaralardan beriye, bu iki görkemli sanat birbirini tamamlamıştır. Birçok duvar resminin kaynakları eski destanlar, efsaneler, masallar, türkülerdir. Homeros’un İlyada’sı Odyseia’sı çağlar boyunca resimlere heykellere kaynaklık etmiştir. Çağımızda da yoğun olarak, bu iki sanatın birbirini desteklemesi iyi olurdu. Bence eski zamanlardan bu yana, bu iki sanatın birleşmesi, bütünleşmesi boşuna değildir. Sebebi de ortadadır ve açık seçiktir” ifadelerini kullandı.

“YAŞAR KEMAL’İN YAYINCISI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY”

İzmirlilerin salonu doldurduğu söyleşide konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş, “Yaşar Kemal’in yayıncısı olmak çok önemli bir şey. Büyük bir cesaretle Yaşar abiyle görüşmeye gitmiştim. 40’ın üzerinde kitabı vardı, biz de yeni yayınevi kurmuştuk. 2005’te birdenbire Yaşar Kemal’in yayımlanmamış kitaplarını yayımlamaya başladım. Her iki yılda bir yeni kitap yayımlamaya koyulduk. Şiirlerini okuyucuyla buluşturduk. Önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları olarak da Yaşar Kemal’in kitabını yayımlayacağız” diye konuştu.

İZMİRLİLERLE BULUŞTURMA HEYECANI

Raşit Çavaş’ın ardından konuşan sanatçı Figen Gürsoy ise Türkiye’de bir ilke imza atıp Yaşar Kemal’in bütün kitaplarını minyatüre döktüğünü ve bu eserleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir sergiyle İzmirlilerle buluşturduğu için yaşadığı heyecanı aktardı. Gürsoy, “Minyatür resmi kitap resmi olduğu için bu çalışmayı yaptım. Kitaptan çıkan buluşmaları tekrar kitapla buluşturmak istedim. Beni besleyen sofraya benim de katkı sunmam gerekti. Bunu da Anadolu’yu en iyi anlatan yazarla yapmam gerekirdi. O da kuşkusuz Yaşar Kemal’di. Bir yıl boyunca 57 kitabı sistematik olarak okudum ve ikinci yıl kendi notlarımdan bütün çizimlerini yapıp üçüncü ve dördüncü yılda da tamamladım” şeklinde konuştu.

BARIŞI SAVUNURDU

Yazar Prof. Dr. Kenan Mortan ise Yaşar Kemal hakkında az bilinen hikayeleri İzmirlilerle paylaştı. Mortan konuşmasında, “2 Aralık 2022’de burada bir Yaşar Kemal sempozyumu yaptık. Bu sempozyum sırasında Tunç Soyer Yaşar Kemal için ‘Yaşar Kemal, barışı savunma kılıcıdır’ demişti. Yaşar Kemal sözlü ve yazılı edebiyatın kesişme noktasıdır. Yaşar Kemal’in yazılarında doğrudan bir başkaldırı vardır.” dedi. Yaşar Kemal’in aynı zamanda barış adına ciddi yazılar yazdığını belirten Kenan Mortan, “Yaşar Kemal, ‘Türkiye Barışını Arıyor’ konferansında ‘Ya gerçek bir demokrasi ya hiç’ diyerek tavrını ortaya koyan bir yazardır” diye konuştu.