Tunç Soyer’de Dünya Süt Günü mesajı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında bir mesaj yayımlayarak, “Yerel üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir süt ekonomisi yarattık, ‘İzmirli’ markası ile tüm süt mamullerini tek çatı altında topladık. Bayındır Süt İşleme Fabrikası günde yaklaşık 100 ton süt işleyecek. Kimse üretmekten vazgeçmeyecek” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bugün videolu bir mesaj yayınladı. Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyer, “Yerel üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir süt ekonomisi yarattık, ‘İzmirli’ markası ile tüm süt mamullerini tek çatı altında topladık. Bayındır Süt İşleme Fabrikası günde yaklaşık 100 ton süt işleyecek. Kimse üretmekten vazgeçmeyecek” notu düştü.
Videoda da üreticiler büyükşehir belediyesinin verdiği destekler anlatırken, Soyer üretime üreticiye her türlü desteğe devam edeceklerini belirtti.
Yerel üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir süt ekonomisi yarattık, "İzmirli" markası ile tüm süt mamullerini tek çatı altında topladık.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) June 1, 2023
Bayındır Süt İşleme Fabrikası günde yaklaşık 100 ton süt işleyecek. Kimse üretmekten vazgeçmeyecek.#DünyaSütGünü pic.twitter.com/Q1guTRGzMV
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