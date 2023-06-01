Tunç Soyer’de Dünya Süt Günü mesajı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:26

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:26

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bugün videolu bir mesaj yayınladı. Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyer, “Yerel üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir süt ekonomisi yarattık, ‘İzmirli’ markası ile tüm süt mamullerini tek çatı altında topladık. Bayındır Süt İşleme Fabrikası günde yaklaşık 100 ton süt işleyecek. Kimse üretmekten vazgeçmeyecek” notu düştü.

Videoda da üreticiler büyükşehir belediyesinin verdiği destekler anlatırken, Soyer üretime üreticiye her türlü desteğe devam edeceklerini belirtti.