Tunç Soyer'den 'döviz kuru' tepkisi: Borç yükü 8 ayda 3,1 milyar TL arttı!

23 Kasım 2021 Salı, 15:54

İmza törenin ardından ANKA Haber Ajansı'nın döviz kurundaki artışla ilgili sorusunu yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Soyer, metro ve tramvay gibi büyük yatırımlarda uluslararası finansman kredisi kullanmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, "Fakat bunun faizi, vadesi, geri ödeme planı çok önemli. Bizim bugün yaptığımız sözleşme 12 yıl vadeli, 4 yıl ödemesiz ve çok düşük faizli. Kısacası biz, bugünün konjonktüründen çok fazla etkilenmeyeceğiz. Uzun vadede ve pey der pey, yapıldıkça ödenecek, ödendikçe yenisi alınacak ve bizim diğer döviz cinsinden borçlarımız ödenmeye devam edecek. Kısacası bu vadeyle bu süreç içinde çok fazla etkilenmeyeceğiz" dedi.

Başkan Soyer, imzaladıkları finansman sözleşmesinin dışında, ülkede ciddi bir yükseliş trendine giren döviz kurlarının kendilerini çok zorladığını belirtti.

"BİR METRO HATTI DAHA İNŞA EDEBİLİRDİK"

Nisan 2019'dan bugüne kadarki sürede, döviz kurundaki artış yüzünden belediyenin borç yükünün 3,1 milyar TL artığını kaydeden Soyer, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle çok etkilendiğimiz bir tablo var ortada. O da dövizdeki bu olağanüstü yükseliş, bize bir metro hattını kaybettirdi. En kaba, en anlaşılır şekilde söylemek gerekirse döviz kurundaki her bir kuruş artış, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistemler için, metro hatları için aldığı finansman borcunda, TL karşılığında 5,4 milyon liralık bir artışa sebep oluyor. Yani bizim 2019 Nisan'ından bugüne kadar geçen süre içinde, sadece döviz kurundaki artış nedeniyle 3,1 milyar liralık bir borç yükümüz arttı. 3,1 milyar… İşte Narlıdere metrosu, 2,5 milyar lira. Yani özetle bu kur artışı, yüzde 97'ye tekabül ediyor. 1 Nisan 2019 ile 1 Kasım 2021 arasında geçen zaman dilimi içinde kurdaki artış, yüzde 97 olmuş. Yani 6 kusurlardan 12 kusurlara gelmiş. Buradaki vahamet, ne yazık ki İzmir'e ve hepimize çok şey kaybettirdi. 3,1 milyar liraya biz, bir metro hattı inşa edebilirdik. Bu işin çok üzücü yanı."

"ŞU AN HİÇBİR BELEDİYEYE BÖYLE BİR FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANMIYOR"

Başkan Tunç Soyer, şöyle devam etti:

"Ancak bu konunun iftihar edilecek bir yanı da var. Dünyada böyle bir kriz söz konusuyken, tüm Türkiye'de muazzam ekonomik bir kriz yükseliyorken tam da bugün 125 milyon Avro gibi olağanüstü büyük bir rakama imza atıyor olmaktan gururu duyuyorum. Bu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar güven verdiğini gösteriyor. Bunu Fransız Büyükelçimiz de çok açık biçimde ifade etti. Ve şu anda hiçbir belediyeye böyle bir finansman desteği sağlanmıyor. Bu da özetle işin gurur duyduğumuz kısmı. Bu, İzmir için gerçekten gurur duyulacak, iftihar edilecek bir durum."