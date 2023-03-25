Son dakika... Erdoğan yine ağzını bozdu, seçim mesajı verdi: 'Tüm şer şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 15:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 15:46

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katıldı.

YİNE AĞZINI BOZDU: 'BU ASALAKLARI...'

Burada yine sert bir dille muhalefeti hedef alan ve ağzını bozan Erdoğan, "Tek parti faşizmi ile yaşayan bir avuç kendini bilmezin, sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı iş yapılmasını istemeyen bu asalakları kendi ihtirasları ile baş başa bırakıyoruz" diye konuştu.

Yapmadığı ne varsa tek tek sıralayan Erdoğan, "Demokrasimizi güçlendirdik, yasakları ortadan kaldırdık, ekonomimizi iyileştirdik. Şu anda kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi" sözlerini kullandı.

AYNI MAĞDURİYETE SIĞINDI

Erdoğan ayrıca "Başörtülü kızlarımızı biz unutamayız. Sakalından giysisinden dolayı horlananları unutamayız. Askerdeki torunlarının yemin törenlerine katılamayan ninelerimizi unutamayız" diyerek yine başörtüsü mağduriyetine sığındı.

DİKKAT ÇEKEN '14 MAYIS' MESAJI

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere ilişkin de konuşan ve seçimler için 'tarihi bir yol ayrımı' benzetmesini yapan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"14 Mayıs tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri, 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Bu hakikati Türkiye ile hesabı olan herkes görüyor. Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza bir fayda gelebilir mi?"

"Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dirseğe ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle ülkemize ne kazandıracaklar? 3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Bizleri bir araya getiren, hasret gidermemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. 1973'ten beri vakfımızın çatısı altında, fisebilillah hizmet etmiş tüm gönüllülerimize, hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu sene milletçe bir tarafta 11 ayın sultanı ramazana ulaşmanın sevincini, diğer tarafta depremde 50 binin üzerinde canımızı yitirmenin hüznünü birlikte yaşıyoruz.

* Pek çok zorluğa rağmen Maraşlı ve Hataylı vatandaşlarımızın hayata yeniden tutunma azmine bizzat şahit olduk. Hepimizin depremzedelerimizin yanında olması, bu zor günlerinde onları yalnız bırakmaması gerekiyor. Vakfımızın tüm gönüldaşlarına samimi gayretleri, fedakarlıkları dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum.

* Burada şu gerçeğin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler dayanışmanın gücüne inanan bir ümmetin mensuplarıyız. Komşusu açken tok yatmayı zül sayan bir medeniyetin ümmetleriyiz. Anadolu insanı elindekini ve avucundakini ihtiyaç sahipleri ile paylaşmayı sürdürüyor. Arama kurtarmadan gıda ve erzak teminine, barınmadan depremzedelerimize maddi manevi destek verilmesine kadar her alanda vakıflarımız aktif şekilde sahada koşturuyorlar.

"ASALAKLARI KENDİ İHTİRASLARI İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

* Kalbinde haset olan, düşmanlık olanlarla yüreği milleti, insanlık için çarpanların farkı burada da görülüyor. Tek parti faşizmi ile yaşayan bir avuç kendini bilmezin, sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı iş yapılmasını istemeyen bu asalakları kendi ihtirasları ile baş başa bırakıyoruz. Deprem bölgesinde yaşayanlar başta olmak üzere insanımız kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor.

"YARINA ÇIKIP ÇIKMAYACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

* Mazlumları asla yalnız bırakmayacak, aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Ayaklarını, kollarını kaybeden Aleyna'mız var. Aleyna annesini ve babasını da kaybetti. Ne büyük bir imtihan. Bütün bu imtihanları aşacağız. Son günlerde daha iyi anladık ki aslında hepimiz birer faniyiz, bir can taşıyoruz onun da ne zaman alınacağını bilmiyoruz. Yarına çıkıp çıkmayacağımızın bilgisine sahip değiliz. Aslolan Allah'ın verdiği can emanetini hakkıyla teslim etmek ve gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ MÜJDELER VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

* Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye için Türk Milleti için çok önemli projelere imza attık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına alçak darbe teşebbüsüne kadar nice saldırıyı boşa çıkardık. Demokrasimizi güçlendirdik, yasakları ortadan kaldırdık, ekonomimizi iyileştirdik. Şu anda kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Karadeniz gazı konusunda son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.

YİNE BAŞÖRTÜSÜ MAĞDURİYETİNE SIĞINDI

* Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. TOGG'un teslimatları başlıyor. İHA'mızı, SİHA'mızı yaptık. En üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Başörtülü kızlarımızı biz unutamayız. Sakalından giysisinden dolayı horlananları unutamayız. Askerdeki torunlarının yemin törenlerine katılamayan ninelerimizi unutamayız.

* Hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle kast sistemini ortadan kaldırdık. Burası çok önemli. Sultanahmetteyiz üstat konuşuyor. Konuşmasında 'Ayasofya açılacak hem de öyle açılacak ki adeta sayfalar açılırcasına açılacak' diyor.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

* Altılı masada onları görüyorum, bulundukları gaflet uykusundan bir an önce uyanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayasofya'nın, Büyük Çamlıca Camii'nin yanı sıra Taksim Camii'ni yaparak İstanbul'un sembollerinden biri haline getirdik. Birisi dolduramazlar Çamlıca'yı dedi, tıklım tıklım doldu.

ERDOĞAN YAZICIOĞLU'NU ANDI

* Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ediyorum. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle anıyorum. Rabbim Erbakan hocamızı ve Muhsin kardeşimizi cennetiyle, cemaliyle eylesin.

"14 MAYIS TAM MANASIYLA TARİHİ BİR YOL AYRIMI"

* 14 Mayıs tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri, 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Bu hakikati Türkiye ile hesabı olan herkes görüyor. Buraya gelmeden önce Sayın Putin ile görüşmem oldu. Sayın Putin de Ukrayna ile mücadelede özellikle bizim arabuluculuğumuzu takdirin yanında onlar da Türkiye'deki seçimi nasıl takip ettiklerini dinledim.

* İstedikleri şey şu, tarım koridoruyla ilgili, buğdaydaki rakam ve bizden istedikleri, özellikle az gelişmiş ülkelere bilabedel biz buğdayı gönderiyoruz, sizler de bunları una çevirip fakir fukara Afrika ülkelerine bir an önce ulaştırın. Rusya neyi takip ediyor, bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor. Bunlar çok önemli.

* Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza bir fayda gelebilir mi? Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dirseğe ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle ülkemize ne kazandıracaklar? 3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz. Bu sinsi niyetlerini de beyanatları ile ortaya koyuyorlar. Artık tek gayemiz var, o da ülkemizin menfaatleri. Tek derdimiz kendi insanımızla birlikte mazlum ve mağdurların umutlarını boşa çıkartmamaktır.