Tunç Soyer'den hükümete 'elektrik zammı' çağrısı

08 Şubat 2022 Salı, 14:24

Yeni yılın ilk gününde doğal gaz, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamların ardından gelen faturalar çeşitli illerde protesto edilirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tepkisiz kalmadı.

Başkan Soyer artan elektrik ücretleri karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaptı.

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" ifadesini kullandı.