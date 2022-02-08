Sanayicinin kullandığı elektrik 2018’den beri yüzde 775 arttı

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

Enerjide bir yandan fahiş zamlar diğer yandan kesintiler... Sanayicinin kullandığı gazdaki zam oranı son bir yılda yüzde 430’u aştı. İşyerlerine yapılan elektrik zammı ise 2018’den bu yana yüzde 775’e ulaştı. Sanayici hem yüksek faturalarla baş etmek hem de enerji kesintilerine karşı planlama yapabilmek için harekete geçti. Yaşanan enerji krizine kendi çabalarıyla çare arayan kimi sanayici fabrika çatılarına güneş panelleri ya da rüzgâr tribünü kurdu, fırını olan tesislerde ısıtma da dahil fuel oil ya da LPG gibi çözümlere yönelenlerin sayısında büyük artış oldu.

MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Kimi sanayici ise bu dönemde çarkları döndürebilmek için fabrikalarına kamyonla motorin taşıdı. Bu çözümler sanayiciye büyük bir maliyet yüklerken zararın milyarlarca doları bulduğu söyleniyor.

İş dünyasının temsilcileri, enerji zamlarını ve kesintilerine karşı aldıkları önlemleri Cumhuriyet’e değerlendirdi:

Türkiye’deki 50 bine yakın şirketi temsil eden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, önce döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanma, ardından gelen enerji zamları ve kesintileriyle başlayan süreci yakından takip ettiklerini belirterek şunları anlattı:

- Türk sanayisi ve KOBİ’lerimizin omuzlarına binen bu ilave yük, hammadde tedarik sorunu, emtia artışları ve navlun krizi ile ele alındığında büyük zorluk oluşturuyor. Bunların üzerine yapılan kesintilerin faturası pek çok sektör için milyar dolarlık zararlarla ifade ediliyor.

- Son dönemde Anadolu’nun dört bir yanında iş insanlarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Jeneratör kullananların, fuel oil ya da LPG gibi maliyetli çözümlere yönelenlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.

- İş dünyası olarak enerji fiyatlarını kontrol etmemiz mümkün değil. Önümüzdeki dönemde yeni kesintiler de söz konusu olabilir. Bu iki parametreden yola çıkarak üyelerimizi uyarıyoruz.

- Uzun bir süredir başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji alanında var olan yatırımların, bu krizin etkisiyle önümüzdeki dönemde hızlanarak artacağını düşünüyoruz.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı Onur Ünlü, atılan adımları şöyle sıraladı:

- Doğalgaz kullanan işletmeler, kesinti durumunda kamyonla sevk edebilecekleri bir yakıt olduğundan motorin yakabilen sistemleri kullandı. Uygun güç sistemlerini kiralayarak önlem aldılar

- KOBİ’lerin ise OSB yönetimleriyle kendi aralarında süreç planlaması yaptıklarını duyuyoruz. Sözgelimi bir gün bir işletmede tam kesinti yaşanırken, ertesi gün diğer işletmede kesinti sağlanıyor.

- Bunun yanında şirketlerin hızla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye odaklandıklarını görüyoruz.

GAZDA KISINTI BİTİYOR

Öte yandan BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan doğalgaz kısıtlamasının bu sabah (08.00) itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN KREDİ DESTEĞİ ŞART

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, hazırgiyim sektöründe firmaların kendi enerjilerini üretmek için harekete geçtiğini, fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçildiğini, uygun çatılara güneş paneli ve rüzgâr gülü kurulduğunu söyledi. Çatısı uygun olmayan işletmelerin ayaklı panel aldığını ifade eden Kaya, “Bu enerji yatırımlarını yaparken sermayenizin de güçlü olması lazım. O nedenle firmalara uzun vadeli kredi sağlanmalı. Çünkü bu yatırımların minimum geri dönüş süresi beş yıl. Bu yatırımların karbon salınımını da düşürecek” dedi.

