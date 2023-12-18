Tunç Soyer’den İzmir Alsancak Limanı tepkisi

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:08

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen İzmir Alsancak Limanı’nın, 2021 yılında Varlık Fonu ile liman ve lojistik yatırımları yapma amacı ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan BAE firması Abu Dhabi Port tarafından satın alındığı iddia edildi. Abu Dhabi Port ile prensipte el sıkışıldığı ancak resmi açıklamanın henüz yapılmadığı ifade edildi.

Konu üzerine sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bazı güncel haberler yoluyla İzmir Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılma gayreti ve planları olduğunu öğrendim. Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı’nın bulunduğu bölgeye “Al Sancak” denir” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’İN VE ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNİ SATMAKTAN VAZGEÇİN”

Türkiye Cumhuriyeti için İzmir’in önemini sıralayan Soyer, “İktisat Kongresi yüzyıl önce bu liman nedeniyle İzmir’de toplanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu liman burada olduğu için İzmir Enternasyonel Fuarı’nı kurmuştur. Bu limanın satışı, herhangi bir gayrimenkul satışına benzemez. Yüzyıl önce kazandığımız kabotaj hakkının; yani limanlarımızdaki ulusal egemenliğin ortadan kaldırılarak, kapitülasyonların geri getirilmesi anlamına gelir. Batırdığınız ekonomiyi toplamak istiyorsanız gençlerimize yatırım yapın, fabrikalar kurun, yabancı tohum şirketlerine peşkeş çektiğiniz Türk tarımını özgürleştirin. İzmir’in ve ülkemizin değerlerini satmaktan vazgeçin. İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı’nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.