Reuters: Abu Dhabi, İzmir Limanı'ndan hisse almaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:36

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:36

Abu Dhabi, İzmir Limanı'ndan hisse almaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre , olası anlaşma kapsamında, Abu Dhabi Emirliği kontrolündeki AD Ports Group, İzmir limanını işletmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak bir kuruluşa yatırım yapacak.

Hissenin büyüklüğü netleşmedi ancak kaynaklardan biri anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olabileceğini söyledi.

BAE ve Türkiye mayıs ayında yatırımları kolaylaştırmayı amaçlayan bir serbest ticaret anlaşması imzaladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve BAE iki yıl önce ilişkileri onarmaya başlamıştı. BAE yetkilileri o zamandan bu yana Türkiye'de enerji ve lojistik de dahil olmak üzere büyük yatırım fırsatları gördüklerini belirtti.

BAE ve Türkiye ayrıca mayıs ayında yatırımları kolaylaştırmayı amaçlayan bir serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi canlandırmak amacıyla Körfez ülkelerini ziyaret ettiği temmuz ayında iki ülke 50 milyar doları aşan bir dizi anlaşma üzerinde mutabık kaldı.

Son olarak Erdoğan, bu ayın başlarında Dubai'de düzenlenen COP28 BM iklim zirvesi çerçevesinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Abu Dabi liman şirketine ise Şeyh Muhammed'in kardeşi olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan başkanlık ediyor.