Tunç Soyer’den Silivri çıkarması

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:14

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutsak bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan ile genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Cezaevinin önünden bir fotoğraf paylaşan Soyer, “Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek” dedi.



