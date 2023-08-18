Tunç Soyer’den Silivri çıkarması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Silivri'ye giderek tutuklu bulunan gazetemizin yazarı Barış Pehlivan ile milletvekili Can Atalay'ı ve Merdan Yanardağ ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutsak bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan ile genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret ettiğini duyurdu.
Cezaevinin önünden bir fotoğraf paylaşan Soyer, “Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek” dedi.
Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret ettim.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 17, 2023
Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek. pic.twitter.com/T0svZ06bvC
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