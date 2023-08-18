Tunç Soyer’den Silivri çıkarması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Silivri'ye giderek tutuklu bulunan gazetemizin yazarı Barış Pehlivan ile milletvekili Can Atalay'ı ve Merdan Yanardağ ziyaret etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:14
Tunç Soyer’den Silivri çıkarması
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutsak bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan ile genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP)  Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Cezaevinin önünden bir fotoğraf paylaşan Soyer, “Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek” dedi.



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