Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:47
Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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Edirne'de Tunca Köprüsü yakınlarında, nehirde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ceset Tunca Nehri
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