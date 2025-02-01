Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan nereli? Tuncay Özkan'a soruşturma mı açıldı? Tuncay Özkan'ın eşi kim?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, SZC TV'de cezaevlerinde ''suikast olabileceğini'' ilişkin açıklamalarının ardından ''yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan resen soruşturma başlattı. Peki, Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan nereli? Tuncay Özkan'a soruşturma mı açıldı? Tuncay Özkan'ın eşi kim?
Tuncay Özkan, Ümit Özdağ'ın kaldığı cezaevinde altı yıl kaldığını belirterek o dönem cezaevlerinin FETÖ'nün kalesi gibi olduğunu, tüm yönetim kadrolarının terör örgütü elinde bulunduğunu anlattı. Peki, Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan nereli? Tuncay Özkan'a soruşturma mı açıldı? Tuncay Özkan'ın eşi kim?
TUNCAY ÖZKAN KİMDİR?
Tuncay Özkan, Ankara’da 1966 yılında doğdu. Babasının adı Ziya, annesinin adı Sulhiye’dir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin fen bilimleri enstitüsünde tamamladı.
TUNCAY ÖZKAN'IN HAYATI VE KARİYERİ
Özkan, Cumhuriyet, Radikal, Milliyet, Akşam gazetelerinde muhabirlik, yazarlık, yönetici olarak görev aldı. Televizyonculuğu 1993 yılında Arena programının Ankara temsilciliğiyle başladı. Ardından Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği ve program yapımcılığı, Çukurova Medya Grup Başkanlığı ve aynı grubun SHOW, SKYTürk televizyonlarında programcılık yaptı. Daha sonra kendi televizyonu olan KanalTürk’ü kurdu. Cumhuriyet Mitinglerini gerçekleştirdi. BİZ KAÇ KİŞİYİZ hareketinin kurucusudur.
TUNCAY ÖZKAN'IN GEÇMİŞ SORUŞTURMALARI NELER?
Tuncay Özkan, Ergenekon kumpas davasından 23 Eylül 2008’de tutuklandı, 5,5 yıl hapis yattı. Cumhuriyet mitinglerini gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, Susurluk belgelerini yayınladığı için de ayrıca 16 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. 10 Mart 2014’de serbest bırakıldı.
TUNCAY ÖZKAN'IN EŞİ KİM?
Özkan Duygu Dikmenoğlu ile evlidir. Nazlıcan adında bir kızı ve Güneş adında bir oğlu vardır.
TUNCAY ÖZKAN'IN KİTAPLARI
- Ötekiler (Kasım 2013)
- Anne Canım Hiç Acımadı (2012)
- Hapiste Yatacak Olanlara Öğütler (Ekim 2011)
- Zorbalığın Pençesinde
- Bir Casusun İftiraları / Tuncay Güney Hakkında Her Şey (Eylül 2009)
- Danıştay Cinayeti Cumhuriyet'e Saldırı (Mayıs 2009)
- Yaraya Tuz Bastım 'Ermeni Soykırımı...' (Nisan 2007)
- Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak? (Temmuz 2005)
- CIA Kürtleri-Kürt Devletinin Gizli Tarihi (Mart 2004)
- Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT’in Gizli Tarihi (Kasım 2003)
- Bush ve Saddam'ın Gölgesinde Entrikalar Savaşı (Ocak 2003)
- Operasyon (Şubat 2000)
- Parsadan Hikayesi (Temmuz 1996)
- Bir Gizli Servisin Tarihi (Aralık 1996)
- Suikast Raporu 93/96 (Nisan 1996)
- Öldürün O Gazeteciyi (Ağustos 1994)
- Kıyamet Mahkemesi (Şubat 1993)
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