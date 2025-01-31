Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:38

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:38

Saadet Işıl Aksoy, iş sebebiyle Türkiye-Amerika arası mekik dokuduktan sonra artık doğduğu yer olan İstanbul'da yaşayacağını söyledi açıkladı. Saadet Işıl Aksoy'un hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Saadet Işıl Aksoy kimdir? Saadet Işıl Aksoy'un eşi kim? Saadet Işıl Aksoy hangi filmlerde oynadı?

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

Saadet Işıl Aksoy, 29 Ağustos 1983'te İstanbul'da doğdu. Saadet Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Babası Nevşehir kökenli, annesi Edirne ve Siirt kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir.

SAADET IŞIK AKSOY'UN KARİYERİ

Televizyonda Güz Yangını, Esir Kalpler, Senden Başka ve Balkan Düğünü adlı yapımlarda rol almıştır. İlk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmiyle olmuştur. Bu film ile 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almış, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü kazanmıştır.

ABD 2008 yapımı A Beautiful Life filminde Denise rolünde yer almıştır. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı Başka Dilde Aşk adlı filmde oynamıştır. Film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü almıştır. 2009 yılında başrollerini Catherine Zeta Jones ve Justin Bartha'nın paylaştığı Aşkın Yaşı Yok / The Rebound filminin Türkiye çekimlerinde küçük bir rol almıştır. 2011 yılı itibarıyla Muhteşem Yüzyıl dizisinde Prenses Victoria rolüyle yer almıştır. Son olarak yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penélope Cruz'la birlikte rol almıştır.

SAADET IŞIK AKSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Yumurta

Süt

A Beautiful Life

Eastern Plays

The Rebound

Başka Dilde Aşk

Umut Üzümleri

Sen Dünyaya Gelmeden

Sürgün

Ailecek Şaşkınız

Saf

Görülmüştür

49

Güz Yangını

Esir Kalpler

Senden Başka

Sınıf

Kalpsiz Adam

Balkan Düğünü

Muhteşem Yüzyıl

Kördüğüm

Vatanım Sensin

Şahmaran

Asaf

Dünyayı Değiştiren Ayten

SAADET IŞIK AKSOY'UN EŞİ KİM?

Saadet Işık Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenmiştir.