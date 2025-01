Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:47

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:47

Spor yazarı Ali Ece, 30 Ocak gecesinde oynana Avrupa Ligi karşılaşmalarının ardından, VOLE’de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyada yaptığı konuşmayla büyük gündem yaratan Ali Ece'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ali Ece kimdir? Ali Ece hangi takımlı? Ali Ece neden çıldırdı?

ALİ ECE KİMDİR?

Ali Ece, 20 Ocak 1977’de İstanbul’da doğdu. 1987'de Saint-Joseph Erkek Lisesini kazandı.1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünü kazandı.

Birçok müzik grubu kurdu. 2000 yılında hayata atılmamak için aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaya başladı. Enis Batur'un genel yayın yönetmenliği döneminde Yapı Kredi Yayınlarında editör olarak çalıştı. Cogito, Sanat Dünyamız ve daha birçok dergide yazıları yayımlandı. Bir süre çeviri yaptı.

ALİ ECE'NİN GAZETECİLİK HAYATI

Ece, Four Four Two Dergisi’nde yazı işleri müdürlüğü, Akşam gazetesinde köşe yazarlığı, Lig Radyo’da radyo programcılığı ve Dinar Bandosu adındaki müzik grubunun gitaristliğini yaptı.. Müzik ve Futbol her zaman onun hayatının ayrılmaz parçalarıdır. Futbolla ilgili olarak Marcel Desailly’nin Kaptan adlı kitabını çevirmiş, kendisi de Ayak Oyunlarından Akıl Oyunlarına kitabını kaleme aldı.

ALİ ECE NEDEN ÇILDIRDI?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynana son karşılaşmaların ardından Beşiktaş, Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. VOLE uygulamasında program yorumculuğu yapan tecrübeli yorumcu bu karşılaşmanın ardından adeta çıldırdı. Beşiktaş'ın oyununu beğenmeyen Ali Ece, "Ben Liverpool'da da görmedim, Beşiktaş'ta da hiçbir yerde de görmedim. Artık görmek de istemiyorum. Bu aptallığa da son verilsin! Madem başkan, yönetici, bilmem ne değişiyor. Dördüncü başkan bu, üçüncü yönetim bu artık bir zahmet sağ ayaklı bir stoper alınacak! 'Emirhan iyi değil, Felix iyi değil' diyorlar, başka iki solak stoper oynayan yok kardeşim senden başka. Kanat forvet alınsın. Muçi adam geçemiyormuş... Kanat forvet değil! Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar. Transferin bitmesine çok az kaldı. Bu hafta BAY geçilecek, ondan sonra yine böyle mi oynanacak? Aynı şey olacak. 15 maç iki solak stoper ve 0 kanat forvet oynamışsın. 5 galibiyet 5 beraberlik 5 yenilgi. Beşiktaş'a yakıştırıyorsanız devam edin, ben yakıştıramıyorum. Allah kahretmesin ya! Bu ne talihsizlik ya! 1-0 geriye düşüyorsun hiçbir şey üretemiyorsun, kanat forvet yok." şeklinde konuştu.

ALİ ECE HANGİ TAKIMLI?

Tecrübeli spor yorumcusunun Beşiktaşlı olduğu bilinmektedir.

ALİ ECE'NİN EŞİ KİM?

Ali Ece 2011 yılında Senem Ece ile evlendi. Çiftin Lal Ece adında bir kız çocuğu var.