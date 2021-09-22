Tuncay Sayılkan, ‘Grip aşımız var ama veremiyoruz’

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, Türkiye genelinde grip aşılarının geldiğini ama hangi yaş ve riskli gruplara verileceğinin belirlenmediğini söyledi.

Sayılkan, “Vatandaş bizden ve doktorundan grip aşısı istiyor. Bizler para ile satamıyoruz doktorlar ise aşıların kime vurulacağının bakanlık tarafından açıklanmaması nedeniyle yazamıyor. Yani, aşılar depoda bekliyor ama vatandaşa aşı veremiyoruz. Geç kalındı” diye konuştu.

Geçen yıla oranla aşı fiyatlarının iki kat arttığını anlatan Sayılkan, “Geçen sene 60 TL civarındaydı bu sene 110 TL’nin üzerine çıktı” dedi.