Tunceli'de 5 araç birbirine girdi: 2 kişi yaralandı!

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.