Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Tunceli merkezli Elazığ ve Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler takibe alındı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.D. Tunceli’de, F.T. Elazığ Karakoçan’da, diğer şüpheliler M.Y, M.D, E.A. ve A.T. ise Bingöl’de 1 kilo 83,34 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile mahkemeden, 1’i Cumhuriyet Savcılığından serbest kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- İYİ Parti harekete geçti
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Açıktan şeriatı savundu!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- Çok sayıda yaralı var!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
- Uğruna Türkiye'ye dönmüştü: O dizi hakkında gelişme