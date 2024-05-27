Tunceli Valiliği Munzur gözelerinde yasak kararı aldı

Tunceli Valiliği, Munzur gözelerinde 1 Haziran-15 Eylül arasında çeşitli konularda yasak kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:16
Tunceli Valiliği Munzur gözelerinde yasak kararı aldı
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesi Munzur gözelerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesi Ç bendi gereğince 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olmak üzere karar alındığı belirtildi. Açıklamada, ‘’Ziyaret köyü Munzur gözelerinde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması, karavan ile konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması ile bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç kullanılması yasaktır’’ denildi.


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