Valilik duyurdu: İstanbul Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar saat 17.30-19.00 arası trafiğe kapatılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:48
Valilik duyurdu: İstanbul Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yıldız Caddesi’nin kesişimi, Palangalar Caddesi ve Muallim Naci Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşunu kullanabilecek. 



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