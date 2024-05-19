Valilik duyurdu: İstanbul Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:48

Güncelleme: 19.05.2024 - 14:48

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yıldız Caddesi’nin kesişimi, Palangalar Caddesi ve Muallim Naci Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşunu kullanabilecek.



