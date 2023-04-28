Tunceli’de 38 gün önce çaya uçan araç bulundu

Tunceli-Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü çaya uçan araç, çayın debisinin düşmesiyle su yüzeyine çıktı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan Ülkü ve Yusuf Yılmaz çifti hayatını kaybetmişti.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:30
Tunceli’de 38 gün önce çaya uçan araç bulundu
Abone Ol google-news

Tunceli-Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Giresun’dan gelip Elazığ’a giden Ülkü ve Yusuf Yılmaz çiftinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür çayına uçmuştu.

Çiftten uzun süre haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında önce Ülkü Yılmaz, ardından eşi Yusuf Yılmaz’ın cansız bedenleri Pülümür çayında bulunmuştu.

Yapılan çalışmalarda kaza yapan araca rastlanmazken Pülümür çayının debisinin düşmesiyle kaza yapan araç su yüzeyine çıktı.

Aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken aracı sudan çıkarma çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.


Tunceli Pülümür Çayı çay

İlgili Haberler

Munzur Çayı'na düşen 3 genç 6 gündür aranıyor

Munzur Çayı'na düşen 3 genç 6 gündür aranıyor
Munzur Çayı’na düşen 3 genç, bin personelle aranıyor

Munzur Çayı’na düşen 3 genç, bin personelle aranıyor
Kahta Çayı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti

Kahta Çayı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler