Kahta Çayı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Çayı’na giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Cendere Köprüsü yakınlarında serinlemek için Kahta Çayı’na giren Ramazan Kelepçe (17) bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu gören vatandaşlar hemen jandarma ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Adıyaman’dan gelen dalgıçların yaptıkları iki saatlik arama kurtarma sonucunda ceset bulanarak kıyıya çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kelepçe’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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