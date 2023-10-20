Tunceli’de Alevi dedeleri öncülüğünde 'İsrail' protestosu: 'ABD ve İsrail’in karşısında mazlum Filistin halkının yanındayız'

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:37

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:49

Tunceli Cemevi önünde, Alevi dedelerinin öncülüğünde toplanan grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Protestoya Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Alevi dedeleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Cemevi’ndeki birçok noktaya ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ pankartları asıldı. Filistin bayrağı ve döviz taşıyan Alevi dedeleri, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi, çıralar yakıldı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Alevi dedeleri adına ortak açıklama metnini okuyan Ali Önal, her zaman zulmün karşısında olacaklarını belirterek, “İsrail, yarım asırdan beri dünyanın gözü önünde Filistin halkına zulüm uygulamaktadır. İsrail, son günlerde tüm insanlığın gözleri önünde insanlık dramı yaşatmaktadır. Ne acı ki, dünya devletleri zulüm ve vahşet karşısında susmakta, hatta bu vahşeti destekler nitelikte tutumlar sergilemektedir. Katliamcı İsrail devleti, insanlık dışı vahşi saldırılarını yaparken hiçbir uluslararası hukuk kuralına riayet etmemektedir. Bizler Kerbala’dan bugüne hep zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Bu nedenle bugün zalim ABD ve İsrail’in karşısında mazlum Filistin halkının yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Zulüm ve haksızlık kimden ve nerden gelirse gelsin lanetliyoruz. Filistin halkına yapılan bu muamele ve sivillerin hedef alınmasını asla kabul edilemez. Unutmayalım ki, dünyanın hiçbir toprağı bu masum çocukların yaşam hakkından daha değerli değildir. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Katliamcı ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden bütün masum canları rahmetle anıyoruz. Yaralılara da şifa diliyoruz” dedi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün burada hep beraber bir sivil organizasyona sizlerle birlikte katıldık. Hiçbir şey yapmamaktan çok daha öte bir şeyler yaptık. Hiçbir şey yapmak ile yapmamak arasında sıfır ile sonsuz arasında bir mesafe vardır. Biz şu an bu kısımdayız sıfır kısmında değiliz. Sırtımızdaki yük, sırtımızdaki su damlası belki bu ateşi söndürmeye yetmez ama tıpkı Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali biz de tarafımızı belli ettik. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim” diye konuştu.