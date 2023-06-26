AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi kaza yaptı
Tunceli'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada AKP İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralandı. Dr. Özaydın, kendisi de yaralanmasına rağmen sağlık ekibi gelinceye kadar eşine ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Özaydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tunceli'de dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Karayolları Kavşağı’nda bir kaza meydana geldi. AKP İl Başkanı Sercan Özaydın yönetimindeki 01 AHG 744 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yöneldiği sırada, Cumhuriyet Mahallesi yönünden kavşağa kontrolsüz giren 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doktor olan İl Başkanı Özaydın, kendisinin de hafif şekilde yaralandığı kazada yaralı olan eşi Demet Özaydın’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özaydın çifti, ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, Özaydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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