Tunceli'de cezaevi ziyareti dönüşü kaza: Ölü ve yaralılar var...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:07

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:10

Tunceli-Pülümür yolunun Alacık mevkisinde, öğleden sonra Diyarbakır'da yaşayan, Erzincan Cezavi'nde tutuklu bulunan yakınlarının görüşüne gittikten sonra dönüşe geçen Güneş ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kullanan H.G., iddiaya göre önündeki TIR'ı sollamak istedi.

Bu sırada H.G. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada Vahide Güneş (65) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.