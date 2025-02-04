Tunceli'de cezaevi ziyareti dönüşü kaza: Ölü ve yaralılar var...
Tunceli'de cezaevi ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kayalıklara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsünün önündeki TIR'ı geçmek için sollama yaptığı iddia edildi.
Tunceli-Pülümür yolunun Alacık mevkisinde, öğleden sonra Diyarbakır'da yaşayan, Erzincan Cezavi'nde tutuklu bulunan yakınlarının görüşüne gittikten sonra dönüşe geçen Güneş ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kullanan H.G., iddiaya göre önündeki TIR'ı sollamak istedi.
Bu sırada H.G. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kazada Vahide Güneş (65) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #CEZAevi #Tunceli #tunceli belediyesi
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