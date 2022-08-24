Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Tunceli-Erzincan yolunda, çığ tünelinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan çığ tünelinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen plakalı otomobil ile araç, tünelde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle plakalı otomobil, ters döndü. Kazada her 2 araçtaki 4 kişi, yaralandı. Yol, ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.
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