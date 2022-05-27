Tunceli'de, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Tunceli'de, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 17:33
Tunceli'de, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

 


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