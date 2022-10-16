Tunceli'de 'Kapı Dili Operasyonu': 4 kişiye tutuklama
Tunceli'de kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptıktan sonra Osmaniye'ye kaçan 6 şüpheli, iki ilin ortak ‘Kapı Dili Operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Tunceli’de evden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nce özel ekip kuruldu. İhbarları değerlendiren ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kredi kartlarıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. En son bir evde daha soygun yapan şüphelilerin Osmaniye’ye kaçtığı belirlendi.
Tunceli ile Osmaniye Emniyet Müdürlükleri tarafından ortak 'Dil Operasyonu' planlandı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınıp Tunceli'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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