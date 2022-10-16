Tunceli'de 'Kapı Dili Operasyonu': 4 kişiye tutuklama

16 Ekim 2022 Pazar, 08:47

Tunceli’de evden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nce özel ekip kuruldu. İhbarları değerlendiren ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kredi kartlarıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. En son bir evde daha soygun yapan şüphelilerin Osmaniye’ye kaçtığı belirlendi.

Tunceli ile Osmaniye Emniyet Müdürlükleri tarafından ortak 'Dil Operasyonu' planlandı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınıp Tunceli'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.