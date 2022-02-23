Gözaltına alınan Gülistan Doku'nun ablası: Annemi ve babamı hırpaladılar

23 Şubat 2022 Çarşamba, 19:08

Tunceli'de 782 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, randevu talep etmek için gittikleri Adalet Bakanlığı önünde polis tarafından engellendi. Doku’nun annesi, babası ve ablası polisler tarafından gözaltına alındı.

Gülistan Doku'nun ailesi, dün CHP grup toplantısında bugün de İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Meclis'ten seslenerek "Gülistan nerede?" diye sormuştu.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gözaltı esnasında yaşananlarla ilgili Cumhuriyet'e konuştu.

''ANNEMİ VE BABAMI HIRPALADILAR''

Önceden randevu ayarlandığını, bu nedenle bakanlığın önüne geldiklerini belirten Doku, ''Biz bakanlığın önüne geldik, randevu ayarlanmıştı zaten, bir müdür ayarlamış. Sonra ani bir şekilde ani bir şekilde aldılar bizi götürdüler. Annemi ve babamı hırpaladılar. Bu davranışlarının hoş olmadığını söyleyebilirim. 'Buraya gelme ihtimali olan gruplar olduğu için, koruma amaçlı gözaltına aldık' dediler'' ifadelerini kullandı.

''YARIN ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ''

Muayeneye götürülüp sonrasında serbest bırakıldıklarını söyleyen Doku, baş şüphelinin yargılanması gerektiğini belirtti ve sözlerine şu şekilde son verdi:

''20 yaşında üniversiteli bir genç kayboldu. Baş şüpheli neden yargılanmıyor? Yarın doğrudan Adalet Bakanı ile görüşeceğiz. Asıl olması gereken bu, bizi engellemesinler.''