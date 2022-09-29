Tunceli'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi, Tunceli'de 3.0 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, 07.52'de merkez üssü Tunceli Pülümür ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 3.9 km derinliğinde gerçekleşti
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 29, 2022
DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) https://t.co/II1vPcSl3z
29.09.2022, 07:52:38 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 3.9 km#Kandilli
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