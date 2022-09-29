Tunceli'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi, Tunceli'de 3.0 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 09:20
Tunceli'de korkutan deprem!
Abone Ol google-news

Kandilli Rasathanesi, 07.52'de merkez üssü Tunceli Pülümür ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 3.9 km derinliğinde gerçekleşti


Tunceli deprem AFAD son depremler deprem 2022 Son depremler Son depremler listesi Kandilli son depremler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler