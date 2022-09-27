Son Dakika: Ardahan'da korkutan 5.3 şiddetinde deprem

27 Eylül 2022 Salı, 17:22

Kandilli Rasathanesi, 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, 3.2 km depremlikte gerçekleşti.

Öte yandan AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Göle’de saat 17.13’te 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada ise olumsuz ihbarın bulunmadığı bilgisini alındığı kaydedildi.

AFAD’ın açıklamasında “Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

VALİ ÖNER'DEN AÇIKLAMA

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" açıklamasını yaptı.