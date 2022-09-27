Son Dakika: Ardahan'da korkutan 5.3 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi, Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 3.2 km depremlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 27, 2022
BALCESME-GOLE (ARDAHAN) https://t.co/DamKguHwAo
27.09.2022, 17:08:30 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 3.2 km#Kandilli
Öte yandan AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2022
Büyüklük:5 (ML)
Yer:Göle (Ardahan)
Tarih:27-09-2022
Saat:17:08:31 TSI
Enlem:40.738 N
Boylam:42.807 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1LWnAEfQEY
AFAD’DAN AÇIKLAMA
Göle’de saat 17.13’te 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada ise olumsuz ihbarın bulunmadığı bilgisini alındığı kaydedildi.
AFAD’ın açıklamasında “Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
VALİ ÖNER'DEN AÇIKLAMA
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" açıklamasını yaptı.
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