Tunceli’de Lazkiye'deki saldırılara tepki yürüyüşü
Tunceli’de Suriye’nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylara tepki için yürüyüş düzenlendi.
Tunceli’de Emek ve Demokrasi Platformu, son günlerde Suriye’nin Lazkiye kentinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla çağrıda bulundu.
Platformun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş boyunca sık sık sloganlar atıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!
- ‘Günü geldiği zaman...'