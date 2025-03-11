Tunceli’de Lazkiye'deki saldırılara tepki yürüyüşü

Tunceli’de Suriye’nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylara tepki için yürüyüş düzenlendi.

Tunceli’de Lazkiye'deki saldırılara tepki yürüyüşü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:44

Tunceli’de Emek ve Demokrasi Platformu, son günlerde Suriye’nin Lazkiye kentinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla çağrıda bulundu.

Platformun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüş düzenledi. 

Yürüyüş boyunca sık sık sloganlar atıldı. 


Etiketler: #Tunceli #lazkiye

İlgili Haberler

Suriye: Tartus ve Lazkiye'deki çatışmalar sona erdi

Suriye: Tartus ve Lazkiye'deki çatışmalar sona erdi
DSÖ'den Lazkiye açıklaması: 'Barış en iyi çözüm'

DSÖ'den Lazkiye açıklaması: 'Barış en iyi çözüm'
İktidar cephesinden ‘Lazkiye’ mesajları: ‘Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da…’

İktidar cephesinden ‘Lazkiye’ mesajları: ‘Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da…’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler